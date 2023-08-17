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مراسلتنا تتحدث عن تفاصيل اغتيال الشهيد مصطفى الكستوني

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أكدت مراسلة قناة العالم من غزة أن قوات الاحتلال الصهيونية التي اقتحمت البلدة القديمة بجنين صباح اليوم كانت تنوي اغتيال الشهيد مصطفى الكستوني حيث كانت من أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال.

العالم- خاص بالعالم

وفي اتصال هاتفي مباشر أوضحت الزميلة راية عروق بأن الشبان الفلسطينيين كشفوا وجود قوات إسرائيلية خاصة داخل البلدة القديمة في مدينة جنين، وخاض المقامون اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية فيها، ما أدى إلى توافد تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال من حاجزي سالم ومعبر جلما ولكن المقاومون واجهوا الاحتلال بشراسة".

وقال مراسلتنا "كان التركيز على منطقة الحي الشرقي في البلدة القديمة خصوصا مدينة جنين وتحديدا هنالك مخبز داخل البلدة القديمة على ما يبدو كان المتحصنان فيه إثنين من المقاومين أحدهم الشهيد مصطفى الكستوني الذي كان يقاوم الاحتلال وهو أحد مقاتلي كتيبة جنين وتصدى قوات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاده أخيرا، فيما واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابا آخر".

وأضافت" أن العملية العسكرية التي خاضها المقاومان إثنان بالتحديد لم تستمر أكثر من نصف ساعة وبعد ذلك انسحبت قوات الاحتلال بعد تأكدهم من اغتيال الشهيد مصطفى الكستوني وهو أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال كونه أحد مقاتلي كتيبة جنين".

المزيد في الفيديو المرفق...

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مراسلتنا تتحدث عن تفاصيل اغتيال الشهيد مصطفى الكستوني

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