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وزارة الامن تعلن اعتقال العنصر الرئیسي الداعم للهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ

وزارة الامن تعلن اعتقال العنصر الرئیسي الداعم للهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن اعتقال العنصر الرئیسي الداعم للهجوم الإرهابي الأخیر على مرقد "شاهجراغ" بمدینة شیراز جنوب ایران.

العالم - ايران

وقامت وزارة الأمن، في البيان الذي أصدرته الیوم الجمعة بشرح الإجراءات المتخذة لمواجهة العناصر التكفيريّة والتعرف علهيم، وأعلنت عن اعتقال أو إعدام 196 إرهابياً تكفيرياً في الفترة ما بين الهجومين الإرهابيين على مرقد شاهجراغ.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم القبض علی العنصر الداعم الرئيسي للعملية الإرهابية الأخيرة، والذي له صلة مباشرة بقادة تنظيم داعش الإرهابي.

وقدمت وزارة الأمن في البيان، التعازي باستشهاد اثنین من المواطنين، سائلة الله تعالى أن يمن بالسلامة والصحة على المصابين في هذا الحادث المرير.

وقالت: قبل الحادث الذي شهده هذا الحرم الشريف، العام الماضي ، خطط عملاء الإرهاب التكفيري لتنفيذ عمليات إرهابية في الأماكن المقدسة والبقاع المتبرکة وغيرها من أماكن تجمع رجال الدين في البلاد وأعلنت أن هذه المؤامرات أحبطت من خلال الجهود اليقظة والمتواصلة لقوات الأمن وتعاون حراس الأمن الآخرين في البلاد.

وأضاف أن إقتدارالأجهزة الأمنية في منع تنفیذ هذه العمليات الإرهابية دفعت مبدعي الإرهاب التكفيري إلى تغيير استراتيجيتهم وإرسال إرهابيين غير إيرانيين. و من هذا المنطلق، في هجوم العام الماضي، تم اختيار جميع أعضاء الفريق الإرهابي ، بما في ذلك العناصر العملياتية والدعم وإدارة المسرح ، من العناصر الأجنبية ودخلوا البلاد قبل أيام قليلة فقط من العملية.

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