جميع الدول الإسلامية ترحب بتعزيز العلاقات الإيرانية السعودية

العالم- ايران

وقال موسوي، عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا: ان جمیع الدول الإسلامية دون استثناء رحبت بتحسن العلاقات بين إيران والسعودية.

واضاف: إن معظم الدول الإسلامية تعتقد أن العلاقات الجيدة بين إيران والسعودية تأتي في إطار مصالحها وتأمل في حل بعض المشاكل في المنطقة.

وتابع: من الضروري أن تولي الدولتان مزيدًا من الاهتمام لمسؤوليتهما الجسيمة في العالم الإسلامي.

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان،اليوم الجمعة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وكان أمير عبداللهيان وصل فجر اليوم الى مدينة جدة، محطته الثانية والأخيرة من زيارته بعد مباحثات مطولة أجراها أمس في الرياض مع نظيرِه السعودي فيصل بن فرحان.

واتفق الوزيران على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في مختلف المجالات.

وقال أمير عبداللهيان إن البلدين متفقان بشأن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في مجالات الأمن والتجارة وغيرها، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما.

وبدأ أمير عبد اللهيان ظهر الخميس زيارة للمملكة العربية السعودية تستمر يومين استهلها بزيارة العاصمة الرياض.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الخارجية إلى السعودية بعد استئناف العلاقات بين البلدين.