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أمير عبداللهيان يغادر جدة عائدا الى طهران

أمير عبداللهيان يغادر جدة عائدا الى طهران
الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الجمعة، جدة عائدا الى العاصمة طهران، بعد زيارة استغرقت يومين الى المملكة العربية السعودية التقى خلالها مع نظيره السعودي وولي العهد واجرى معهما محادثات وصفها بالواضحة والمثمرة.

العالم- ايران

وكان امير عبداللهيان، قد بدأ يوم الخميس، زيارة رسمية الى السعودية تلبية لدعو من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وفي ختام الزيارة وبعد لقائه ومحادثاته مع نظيره وولي العهد، غادر جدة عائدا الى طهران.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني، يوم الخميس في الرياض، نظيره السعودي واجرى الوزيران محادثات استغرقت ثلاث ساعات ونص الساعة، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

ووصل أمير عبداللهيان، فجر الجمعة الى جدة والتقى صباحا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، واجرى معه محادثات استغرقت 90 دقيقة، وصفها بأنها كانت صريحة وواضحة ومثمرة.

كما حضر وزير الخارجية الايراني، يوم الخميس، في مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الرياض، وتعرف عن كثب على نشاطاتها.

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