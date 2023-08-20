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قاليباف: القوات المسلحة الايرانية خيبت آمال الأعداء

قاليباف: القوات المسلحة الايرانية خيبت آمال الأعداء
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان القوات المسلحة الايرانية بما فيها الحرس الثوري والجيش خيبت آمال الأعداء واحبطت مؤامراته بدعم من الشعب.

العالم - ايران

وقال قاليباف، في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد بمناسبة ذكرى الانقلاب ضد الحكومة الوطنية الايرانية عام 1953 بدعم من المخابرات الاميركية: إن ذكرى الانقلاب المشين في 19 آب/اغسطس هي تذكير بالأيام السوداء التي طغت فيها إرادة السياسيين الأجانب وأجهزتهم الأمنية على إرادة الشعب.

وأضاف قاليباف: اليوم إرادة الشعب الإيراني هي التي أحبطت مؤامرات العدو، والقوات المسلحة في البلاد بما في ذلك قوات الحرس الثوري وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من الشعب الإيراني، خيبت آمال أعداء إيران.

وتابع قائلا: إن الولايات المتحدة الأميركية تعلم أن المشاعر والأفعال المعادية لأميركا في جميع أنحاء العالم هي نتيجة مباشرة للسلوك الإجرامي لتلك الحكومة ضد الشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم.

واكد رئيس البرلمان الايراني إن صحوة الشعوب وشعارات الموت لأميركا هي نتيجة سنوات من النهب والانقلاب والعقوبات اللإانسانية والحرب والغزو الثقافي من قبل الحكومات الأميركية في جميع أنحاء العالم.

واختتم قاليباف قائلا: ان الشعب الايراني يقظ وبدعم من التوكل على الله تعالى وبقوة فكر وعمل شبانه، لن يسمح ابدا بان تصبح إيران الفناء الخلفي للقوى المتغطرسة في العالم مرة أخرى.

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