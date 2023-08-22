الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣
١٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اقبال واسع علی تعلم اللغة الفارسية في مصر

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تشهد الجامعات والمعاهد الخاصة في مصر إقبالاً متزايداً على تعلم اللغة الفارسية، حيث يؤكد الكثير من الراغبين في تعلم هذه اللغة أنها تفتح لهم آفاقاً كبيرة على المستويات الثقافية والدينية والاقتصادية.

العالم - مراسلون

إهتمام بالغ تحظی به اللغة الفارسية في العديد من المعاهد والجامعات داخل مصر؛ ذلك ظهر جليا في الاقبال الشديد من قبل الطلاب على دراسة وتعلم هذه اللغة بعمق شديد والتي يمتد تاريخها لألاف السنين نظراً لارتباطها بالحضارة الفارسية الضاربة في جذور التاريخ.

كاميرا العالم التقت بعض الطلاب الدارسين للغة الفارسية للتعرف من خلالهم على دوافعهم في تعلم هذه اللغة.

وقالت استاذة اللغة الفارسية زينب منصور:"اللغة الفارسية هي لغة جميلة جداً ولغة قديمة وعريقة وتعلمها سهلة جداً للعرب والمصريين، فأغلب حروفها مشترکة مع اللغة العربية واختلافها مع اللغة العربية في 4 حروف ولهذا من السهل تعلمها. انها لغة عريقة وهناک مجالات عمل بالفارسية في مصر."

وبحسب أكادميين متخصصين في مجال تعليم اللغات فإن الفارسية تلقی رواجا يزداد يوما بعد يوم لدی العديد من الشباب المصري المتطلع إلی اتقان هذه اللغة بشكل فاعل لكسب ثقافة غنية بالمعارف الادبية والاجتماعية والحضارية.

وقال رئيس أکاديمية HCM لتعليم اللغات، حسام دسوقي:"نعلم الطلاب، اللغة الفارسية وهي لغة مهمة جداً بکل تأکيد وهناک اقبال کبير من قبل الطلاب علی تعلم اللغة الفارسية نظراً لقيمتها العلمية وقدمتها التاريخية وفي نفس الوقت فإنها لغة مهمة جداً بالنسبة للأدب والشعر وقد کانت هي اللغة الاساس مع اللغة اليونانية وتدرس حالياً في الکثير من المعاهد والجامعات والکليات في مصر وهناک اقبال کبير علی تعلمها".

تاريخ عريق للغة الفارسية ارتبط بحب المصريين لتعليم تلك اللغة لتكون منبراً جديداً في المجال التعليمي اللغوي داخل قاهرة المعز في الوقت الذي يسعی فيه جموع المصريين إلى معرفة التراث الايراني من خلال تعليمهم للغة الفارسية.

قيمة کبيرة تحظی بها اللغة الفارسية في الجامعات المصرية الحکومية منها والخاصة فاللغة الفارسية وبحسب الکثير من المقبلين علی تعلمها تفتح لهم آفاقاً جديدة سواء أکانت علمية ام مادية.

روابط ذات صلة

مصر وسوريا علی السكة الصحيحة لإستعادة العلاقات

بالصور.. العثور على حطام سفينة تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحذير أمريكي لــزيلينسكي.. 'ستختفي أوكرانيا من على وجه الأرض إذا ..'!

شاهد بالفيديو.. اقبال واسع علی تعلم اللغة الفارسية في مصر

شاهد مؤسس 'فاغنر' يظهر في إفريقيا..ماذا يفعل هناك؟

الجزائر ترفض طلب فرنسا فتح أجوائها أمام التدخل العسكري في النيجر

شاهد بالفيديو.. تأهب نيجيري لهجوم وشيك من قبل دول ايكواس

شاهد بالفيديو.. ماوراء كواليس حملة الإعتقالات الواسعة في الضفة الغربية