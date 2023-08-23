90 بالمئة من المنتجات العسكرية الايرانية، محلية الصنع

العالم - مراسلون

احدث ما توصلت إليه ايران الاسلامية من صناعاتها ومنتجاتها الدفاعية والعسكرية، بينها صواريخ، وطائرات مسيرة، إلى جانب الأسلحة الثقيلة والخفيفة، يعرض في معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والذي احتضنته العاصمة طهران بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية الإيرانية.

وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني، رضا طلايي نيك في تصريح لقناة العالم:"ايران وبعد انتصار ثورتها واجهت حظرا عسكريا لكن علماءنا حولوا هذا الحظر إلى فرصة. نحن قبل انتصار الثورة كنا نستورد 90 بالمئة من المنتجات العسكرية لكن بعد الثورة ننتج 90 بالمئة من المنتجات التي نحتاجها وجميعها تتمتع بتقنيات عالية".

أقسام مختلفة في الدفاع والعديد من المجالات العسكرية تضمنها المعرض؛ والتي تثبت حقيقةً وهي أن صناعة الدفاع الإيرانية تتحرك بسرعة وتقدم مضطرد مقارنةً بالماضي، مما يدل على تعزيز قدرات الجمهورية الإسلامية في مجال المعرفة التقنية في صناعة الدفاع.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مرتضى محمودوند لقناة العالم:"مع تواجد العلماء الشباب الايرانيين نحن الآن في أعلى مستوى في مجال التصنيع الدفاعي وهذا ليس شعار بل حقيقة يعترف بها العدو والصديق. اليوم حصلنا على تقدم كبير في صناعة الصواريخ و المسيرات و غيرها من المعدات والتي هي بصناعة خبرات محلية".

هذا وقد حققت ايران تقدماً كبيراً في مجال الصناعات الدفاعية خاصةً في الآونة الأخيرة، على الرغم من ضغوط الأعداء وعقوباتهم. وانّ وزارة الدفاع الايرانية تقوم اليوم بمهام حاسمة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الإبداعية في مجال الدراسات والابتكار، و التصميم والتطوير والتكنولوجيا، و الهندسة الإنشائية والبحوث. وان تقدم إيران في المجالات المتعددة الدفاعية هو نتيجة جهود المتخصصين في صناعة الدفاع.