الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني يبحث مع رئيس البرلمان الطاجيكي العلاقات الثنائية وآفاق التعاون البرلماني

السفير الايراني يبحث مع رئيس البرلمان الطاجيكي العلاقات الثنائية وآفاق التعاون البرلماني
الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى السفير الايراني في طاجيكستان "محمد تقي صابري" رئيس مجلس النواب الطاجيكي "محمد طاهر ذاكر زادة" وأجرى معه محادثات حول العلاقات الثنائية وآفاق التعاون البرلماني بين البلدين.

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء الذي جاء بمناسبة انتهاء فترة مهام السفير الايراني في دوشنبة جرى تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا التي تخص العلاقات بين البلدين ، حيث اشار رئيس مجلس النواب الطاجيكي الى اهمية تطوير التعاون بين برلماني البلدين مؤكدا رغبة بلاده وتطلعها نحو تعزيز وتطوير العلاقات مع ايران أكثر من ذي قبل.

ووصف رئيس مجلس النواب الطاجيكي مهمة السفير الايراني في بلاده بالناجحة متمنيا له التوفيق في مواصلة نشاطاته.

من جانبه قدم السفير الايراني الشكر للمسؤولين الطاجيك والبرلمان الطاجيكي للدعم الذي ابدوه من اجل نجاح مهامه في دوشنبة وهي تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين.

روابط ذات صلة

الرئيس الطاجيكي يوجه دعوة لرئيسي لزيارة دوشنبه

وزير الصحة الايراني يعلن تصدير الأدوية إلى طاجيكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القرار السياسي المستقل.. نقطة قوة العلاقات الإيرانية الجزائرية

السفير الايراني يبحث مع رئيس البرلمان الطاجيكي العلاقات الثنائية وآفاق التعاون البرلماني

عبداللهيان يبحث مع الخارجية النيابية الحصة المائية في هيرمند وقضايا خارجية

زيارة الاربعين.. كربلاء تعطل لـ 12 يوماً وعمليات استباقية في شمالها

الصين تحضّ على توسيع "بريكس" خلال قمة جنوب إفريقيا

"المنزل المعجزة".. كيف نجا من حرائق هاواي وظل قائمًا وسط الدمار؟