السفير الايراني يبحث مع رئيس البرلمان الطاجيكي العلاقات الثنائية وآفاق التعاون البرلماني

العالم - ايران

وخلال هذا اللقاء الذي جاء بمناسبة انتهاء فترة مهام السفير الايراني في دوشنبة جرى تبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا التي تخص العلاقات بين البلدين ، حيث اشار رئيس مجلس النواب الطاجيكي الى اهمية تطوير التعاون بين برلماني البلدين مؤكدا رغبة بلاده وتطلعها نحو تعزيز وتطوير العلاقات مع ايران أكثر من ذي قبل.

ووصف رئيس مجلس النواب الطاجيكي مهمة السفير الايراني في بلاده بالناجحة متمنيا له التوفيق في مواصلة نشاطاته.

من جانبه قدم السفير الايراني الشكر للمسؤولين الطاجيك والبرلمان الطاجيكي للدعم الذي ابدوه من اجل نجاح مهامه في دوشنبة وهي تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين.