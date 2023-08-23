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السودان.. مراسل العالم يکشف عن مصير معسكر المدرعات

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل قناة العالم عن حقيقة مصير معسكر المدرعات في منطقة الشجرة العسكرية، جنوب العاصمة الخرطوم، والذي اعلنت قوات الدعم السريع السيطرة عليه.

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في بورتسودان نقلاً عن الجيش السوداني ان الجيش لا يزال مسيطراً على المنطقة وأن بث فيديو وصور لقوات الدعم السريع من داخل المعسکر يأتي في اطار حرب اعلامية.

وأشار الی ان اعلان الجيش السوداني السيطرة علی المعسکر جاء من خلال فيديو بثه من داخل غرفة القيادة في معکسر الشجرة.

ويقع سلاح المدرعات جنوب الخرطوم، ويحده من المنطقة الغربية حي الشجرة الذي يضم أيضا سلاح الذخيرة، وإلى الجنوب أحياء الحماداب ومن الشرق حي جبرة، الذي كان يضم قبل الحرب أحياء ومباني كاملة لأسر قادة الدعم السريع جرى تدمير أغلبها خلال الحرب الحالية.

وتقدر مساحة سلاح المدرعات المحاط بالأحياء السكنية بنحو 10 كيلومترات مربعة، وكان يتبع سابقا لقيادة القوات البرية وتحول إلى وحدة مستقلة في خمسينيات القرن الماضي.

وتمتلك هذه الوحدة نحو 1000 دبابة مختلفة التصنيع العالمي والمحلي بجانب مدرعات، ويضم وحدات خارج المنطقة المعروفة في الخرطوم وهناك وحدات تابعة له غرب أم درمان.

ويوجد حالياً داخل سلاح المدرعات 9 ألوية ووحدة خاصة للمدرعات الخفيفة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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