الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض..

واشنطن وبكين.. بين 'الناتو الآسيوي' وحرب التكنولوجيا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

قمة ليست كغيرها، رتبها جو بايدن في منتجع كامب ديفيد الأميركي، تجاوزت الخلافات الكورية اليابانية، ووضعت البلدين في مسار واحد..خلف الولايات المتحدة&gt;

العالم – البيت الأبيض

وما بين سطور القمة، مشاهد عسكرية تظهر من إعلان الاتفاق على إجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث. كل هذا اختصارا لمشروع ناتو آسيوي..بقيادة أميركية

الهدف الأول والأهم للرسائل الخارجة من كامب ديفيد هو الصين، التي وصفت القمة بمحاولة للتدخل في شؤونها وتشويه صورتها وضرب علاقاتها مع جيرانها

وبين رسائل واشنطن، وجواب بكين، يكون مستوى التوتر قد ارتفع في ساحتين أساسيتين، هما تايوان وبحر الصين الجنوبي حيث مسرح المواجهة المقبلة.. إن حصلت

وحتى إن لم تحصل هذه المواجهة، فإن المعركة قد اندلعت فعلا بين البلدين، لكن في ساحات مختلفة، ساحة الحرب الإلكترونية وساحة حرب الذكاء الاصطناعي.. وما بين الساحتين تحضر ساحة الحرب التجارية لتكمل صورة المواجهة الفعلية بين البلدين

وعلقت 'ماري': الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين 'التصرفات الخطرة والعدوانية' من جانب الصين. الصين لا تهاجم أي دولة أخرى أبدا،ثلاثة من العملاء الاشرار يشنون هجوما شرسا بدون اي مبرر. اليابان تذبح ملايين الصينيين

وعلق 'توماس' توجه الى الرئيس الاميركي جو بايدن وسأل: هل جعلت اليابان وكوريا الجنوبية تؤكدان أنهما ستهاجمان الصين إذا غزت تايوان؟ إن لم تفعل، فإن مضيعة الوقت في الحرب في أوكرانيا والتحالف الروسي الصيني الذي تسببت فيه سيبقى معنا لأجيال! فشل كبير.. ولكن ماذا نتوقع من رجل خانع

اما حساب 'يو إس سيفل ديفينس' هو الآخر غرد: بعد الفشل في جلب حلف الناتو إلى المحيط الهادئ مع رفض فرنسا إنشاء مقر مشترك للحلف في اليابان، تقوم الولايات المتحدة الآن ببناء نسخة من حلف الناتو في المحيط الهادئ لشن حرب على الصين

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

البيت الأبيض: اتهام رئيس النيجر بـ"الخيانة العظمى" لا مبرر له

بين ترامب وبايدن..رصاصات انتخابية بسلاح القضاء

البيت الأبيض: مفاوضات التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" مستمرة

تصعيد أميركي بالمنطقة.. عرض عضلات أم تحضير للحرب 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رايتس ووتش تتهم السعودية بقتل مئات المهاجرين والمانيا تطالب بتحقيق سريع

البيت الأبيض.. واشنطن وبكين.. بين 'الناتو الآسيوي' وحرب التكنولوجيا

حماس: سنرد على أي ضربة استباقية ضد المقاومة في غزة بضرب تل أبيب

قناة عبرية : 'اسرائيل' تدرس تنفيذ هجوم ضد 'حماس'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 23-08-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 23-08-2023