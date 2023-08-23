واشنطن وبكين.. بين 'الناتو الآسيوي' وحرب التكنولوجيا

العالم – البيت الأبيض

وما بين سطور القمة، مشاهد عسكرية تظهر من إعلان الاتفاق على إجراء تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين الدول الثلاث. كل هذا اختصارا لمشروع ناتو آسيوي..بقيادة أميركية

الهدف الأول والأهم للرسائل الخارجة من كامب ديفيد هو الصين، التي وصفت القمة بمحاولة للتدخل في شؤونها وتشويه صورتها وضرب علاقاتها مع جيرانها

وبين رسائل واشنطن، وجواب بكين، يكون مستوى التوتر قد ارتفع في ساحتين أساسيتين، هما تايوان وبحر الصين الجنوبي حيث مسرح المواجهة المقبلة.. إن حصلت

وحتى إن لم تحصل هذه المواجهة، فإن المعركة قد اندلعت فعلا بين البلدين، لكن في ساحات مختلفة، ساحة الحرب الإلكترونية وساحة حرب الذكاء الاصطناعي.. وما بين الساحتين تحضر ساحة الحرب التجارية لتكمل صورة المواجهة الفعلية بين البلدين

وعلقت 'ماري': الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدين 'التصرفات الخطرة والعدوانية' من جانب الصين. الصين لا تهاجم أي دولة أخرى أبدا،ثلاثة من العملاء الاشرار يشنون هجوما شرسا بدون اي مبرر. اليابان تذبح ملايين الصينيين

وعلق 'توماس' توجه الى الرئيس الاميركي جو بايدن وسأل: هل جعلت اليابان وكوريا الجنوبية تؤكدان أنهما ستهاجمان الصين إذا غزت تايوان؟ إن لم تفعل، فإن مضيعة الوقت في الحرب في أوكرانيا والتحالف الروسي الصيني الذي تسببت فيه سيبقى معنا لأجيال! فشل كبير.. ولكن ماذا نتوقع من رجل خانع

اما حساب 'يو إس سيفل ديفينس' هو الآخر غرد: بعد الفشل في جلب حلف الناتو إلى المحيط الهادئ مع رفض فرنسا إنشاء مقر مشترك للحلف في اليابان، تقوم الولايات المتحدة الآن ببناء نسخة من حلف الناتو في المحيط الهادئ لشن حرب على الصين

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..