هاشتاغ.. باريس مدينة المهاجرين المشردين + فيديو

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السلطات الفرنسية قامت بإخلاء مخيمات المهاجرين في مناطق عدة من البلاد، ليلجأ هؤلاء إلى شوارع العاصمة باريس.. في المقابل، حملات انتقاد واسعة طالت الحكومة الفرنسية التي لم تقدم حلا ناجعا لقضية المهاجرين، خاصة الذين ينتظرون انتهاء معاملاتهم الادارية.

أزمة المهاجرين تضاف إلى أزمة المشردين في البلاد والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة الوضع الاقتصادي.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا تعليق من حساب "فرست تايم كالر" الذي غرد: وصفهم بأنهم "أجانب غير شرعيين" والإشارة إلى حقيقة كونهم مسلمين هو جزء من الدمار أمر عنصري صارخ.. وهذا ليس خطأ المهاجرين.. العديد من المشردين في باريس هم مواطنون.. إنه نقص السكن بأسعار معقولة.

"سِدا" غردت بدورها: بدلاً من إنفاق الكثير من الدولارات على الألعاب الأولمبية، يجب على ماكرون أن يخصص ميزانية للعمال المهاجرين المشردين الذين يعيشون أمام بلدية باريس.

التعليق الأخير حول الموضوع من حساب "بلوند" الذي كتب: هذه وجهة نظر وحشية، لكنها ليست باريس، إنها قسم من باريس.. التحدي الكبير هو المهاجرون الذين يأتون ولا يقومون بالأعمال الادارية اللازمة ليكونوا جزءًا من النظام.. وبدلاً من ذلك، يخيمون في الشارع، وهم عائلات، وليسوا مدمنين للمخدرات.

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