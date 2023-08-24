كل متضرر من الإرهاب الاقتصادي الأميركي سينضوي لبريكس + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محمد مرتضى إلى أن من الواضح أن العالم يتحول بشكل سريع وكبير، والدليل الأكبر على هذا التحول الكبير للقوى الفاعلة في العالم اقتصاديا وسياسيا وغيرها هو الهيستيريا الأميركية الدائمة، حيث أقدمت على فرض عقوبات على دول كبيرة، وعلى أي دولة يمكن أن تلعب دورا فعالا في إجراء تغيير جذري في بنية النظام العالمي.

وفيما لفت أن " إرتكبت الولايات المتحدة العديد من الأخطاء المتتالية" شدد على أن بريكس تأتي في هذا السياق، حيث أن هناك مجموعة من الدول ذات الثقل الاقتصادي والعالمي والبشري تشعر أنه يتم التعامل معها بتهميش وبمحاولة أضعاف و منع كل عوامل النمو والتطور.

وصرح أن: كل متضرر من السياسة الأميركية الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي بطبيعة الحال سوف ينضوي ويركب قطار بريكس.

وأوضح أن بريكس سياسيا واقتصاديا أعلنت وبصراحة أنها بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هيمنة الدولار وهيمنة العملة والاقتصاد الغربي، مؤكداً أن بريكس لا تريد أن تضع نفسها في مواجهة الغرب حضاريا بل هي في مواجهة الغرب المهيمن اقتصاديا وساسيا، وهي واضحة في هذا المجال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..