الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كل متضرر من الإرهاب الاقتصادي الأميركي سينضوي لبريكس + فيديو

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.08.24 – أكد الأكاديمي والبحث السياسية د.محمد مرتضى أن منظمة بريكس تقف في مواجهة الغرب المهيمن اقتصاديا وساسيا، مشدداً على أن كل متضرر من السياسة الأميركية الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي بطبيعة الحال سوف ينضوي إلى بريكس.

العالم خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محمد مرتضى إلى أن من الواضح أن العالم يتحول بشكل سريع وكبير، والدليل الأكبر على هذا التحول الكبير للقوى الفاعلة في العالم اقتصاديا وسياسيا وغيرها هو الهيستيريا الأميركية الدائمة، حيث أقدمت على فرض عقوبات على دول كبيرة، وعلى أي دولة يمكن أن تلعب دورا فعالا في إجراء تغيير جذري في بنية النظام العالمي.

وفيما لفت أن " إرتكبت الولايات المتحدة العديد من الأخطاء المتتالية" شدد على أن بريكس تأتي في هذا السياق، حيث أن هناك مجموعة من الدول ذات الثقل الاقتصادي والعالمي والبشري تشعر أنه يتم التعامل معها بتهميش وبمحاولة أضعاف و منع كل عوامل النمو والتطور.

وصرح أن: كل متضرر من السياسة الأميركية الاقتصادية والإرهاب الاقتصادي بطبيعة الحال سوف ينضوي ويركب قطار بريكس.

وأوضح أن بريكس سياسيا واقتصاديا أعلنت وبصراحة أنها بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هيمنة الدولار وهيمنة العملة والاقتصاد الغربي، مؤكداً أن بريكس لا تريد أن تضع نفسها في مواجهة الغرب حضاريا بل هي في مواجهة الغرب المهيمن اقتصاديا وساسيا، وهي واضحة في هذا المجال.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

تجربة إيران في التعامل مع الأحادية الجامحة ستكون رصيدا فريدا لبريكس

وسائل إعلام تكشف أسماء الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"

دول بريكس توافق على ضم أعضاء جدد لتحالفها، وهذا موقف ايران..

بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كل متضرر من الإرهاب الاقتصادي الأميركي سينضوي لبريكس + فيديو

وسائل إعلام تكشف أسماء الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس"

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

باختصار.. نقلة نوعية كبيرة في الصناعات العسكرية الايرانية

على بعد كيلومترين من موقع تحطمها.. العثور على جزء من طائرة بريغوجين

قوات الاحتلال تداهم عدد من القرى والمدن و تعتقل 28 مواطناً في الضفة المحتلة