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الرئيس العراقي يستقبل السفير السوري في بغداد

الرئيس العراقي يستقبل السفير السوري في بغداد
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح الذي نقل له تحيات السيد الرئيس بشار الأسد.

العالم-العراق

ووفق بيان للرئاسة العراقية فقد أكد الرئيس رشيد أهمية التنسيق والتعاون مع سورية في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف البيان: “إن الرئيس رشيد حمل السفير الدندح تحياته إلى الرئيس الأسد وتمنياته للشعب السوري الشقيق بدوام الاستقرار والأمن والازدهار”.

وفي تصريح لمراسلة سانا في بغداد قال السفير الدندح: إنه نقل تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وتمنياته في تطوير آفاق التعاون والتنسيق السوري العراقي إلى آفاق واسعة.

وأكد الدندح أن اللقاء مع الرئيس رشيد كان إيجابياً ومثمراً، وجدد حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم الشعبين الشقيقين.

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