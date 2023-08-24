آية الله رئيسي : إيران والهند لديهما إمكانيات جيدة لتطوير التعاون

العالم- ايران

وخلال اللقاء مع رئيس وزراء الهند نارندرا مودي على هامش الاجتماع الخامس عشر لمجموعة البريكس المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا، قال رئيسي في إشارة إلى تاريخ العلاقات الحضارية والثقافية العريقة بين البلدين: إن العلاقات بين إيران والهند ودية على الدوام ، وتربطهما حاليا علاقات سياسية ودبلوماسية جيدة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما لم تتطور بما يتناسب مع هذه العلاقات الودية.

وأضاف رئيس الجمهورية: لدى إيران والهند قدرات وأرضيات جيدة لتوسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والفضاء والطاقة والترانزيت ، كما أن تعزيز الثنائي في مجال الممر بين الشمال والجنوب يمكن أن يخدم مصالح كلا البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي في هذا اللقاء عن ارتياحه لانضمام ايران إلى مجموعة البريكس وقال: إن وجود إيران في هذه المجموعة يمكن أن يعطي طاقة إضافية لأنشطتها.

وأشار رئيس وزراء الهند إلى ماضي العلاقات الحضارية والثقافية بين البلدين، وأعلن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات بين البلدين قدر الإمكان في مختلف المجالات.