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أول تعليق من بوتين على مقتل بريغوجين

أول تعليق من بوتين على مقتل بريغوجين
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأسر ضحايا حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير الروسية.

العالم - روسيا

وقال بوتين ان بريغوجين كان رجلا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبا مضيفا ان "فاغنر قدمت ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

واضاف ان لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية.

وتابع بوتين: عرفت بريغوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.

وقال ان بريغوحين كان رجل أعمال موهوبا ولم يعمل فقط في بلدنا، بل عمل خارج حدود بلدنا، وفي إفريقيا بشكل خاص وحقق نتائج.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريغوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاغنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.

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