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هذا ما قاله لافروف لغوتيريش حول استئناف صفقة الحبوب

هذا ما قاله لافروف لغوتيريش حول استئناف صفقة الحبوب
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن موسكو لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا في حال تم الإيفاء بكافة بنودها المتعلقة بالجانب الروسي.

العالم - روسيا

ذكر بيان الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني أن الوزير لافروف، كرّر خلال اجتماع مع غوتيريش، في ردّه على سؤال الأخير حول آفاق استئناف صفقة الحبوب، موقف موسكو، والذي يتلخص في أن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها (الصفقة) فقط في حال تم الوفاء بجميع التزاماتها تجاه روسيا.

ومن المعروف أن العمل بالصفقة توقف يوم 18 يوليو الماضي، عندما أبلغت روسيا الاتحادية تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديد الصفقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها، على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، "لأن الدول الغربية لم تف بوعودها".

كما لفت بوتين في عدة مناسبات إلى أن الغرب يقوم بتصدير معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله نفسها، في حين أن الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الإفريقية، مبينا أن هذا الهدف لم يتحقق قط.

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