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الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني

الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني
الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي،الخميس: "نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يحث الطرفين على ضبط النفس والتهدئة، وعلى التقارب من خلال تحقيق التوافق، وأن يدعو بقوة إلى السلام والمفاوضات ويبحث عن الفرص لتحقيق مختلف المبادرات للسلام".

وأضاف أن على المجتمع الدولي "تهيئة الظروف لمفاوضات السلام" وتجنب "صب الزيت على النار" وأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى "خروج الحرب عن السيطرة". وذكر من بين تلك الأعمال تشديد العقوبات وتقديم الدعم العسكري.

وأشار إلى أن "الأزمة الأوكرانية أظهرت أن الانقسام إلى أحلاف بحثا عن الأمن المطلق لا يعمل، وأن هذا الموقف لن يساعد في تسوية الأزمة وبالعكس سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة".

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الصين: على المجتمع الدولي ألا يصب الزيت على النار في النزاع الأوكراني

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