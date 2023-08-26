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عدن.. ميلشيات المرتزقة تقتحم إعتصاما سلميا بالرصاص

عدن.. ميلشيات المرتزقة تقتحم إعتصاما سلميا بالرصاص
السبت ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم نقلا عن مصادر محلية ان ميلشيات المرتزقة في عدن جنوبي اليمن هاجم واقتحم بالرصاص ساحة الإعتصام السلمي في مديرية المنصورة.

العالم- اليمن

وقالت المصادر إن مليشيا "الانتقالي" انتشرت عصر اليوم السبت، في محيط ساحة الشهداء بمديرية المنصورة وسمع دوي اطلاق نار بمحيط الساحة الواقعة وسط المدينة.

وأضافت أن الاشتباكات تجددت بين مليشيا الانتقالي ومسلحين يتولون حراسة ساحة الحراك الجنوبي في مديرية المنصورة.

وأكدت المصادر أن مليشيا الانتقالي اختطفت القيادي في الحراك الجنوبي وليد الادريسي عقب هجومها على الساحة لإنهاء الاعتصام المستمر منذ سنوات.

وكان القيادي في الحراك الجنوبي وليد الإدريسي قد تصدر المشهد في قيادة الاحتجاجات الشعبية المنددة بتدهور الوضع الخدمي والمعيشي في مدينة عدن وعبر عن توجهاته المعارضة لسياسة مليشيا الانتقالي في المدينة.

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عدن.. ميلشيات المرتزقة تقتحم إعتصاما سلميا بالرصاص

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