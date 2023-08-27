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اشتباكات عنيفة وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال طولكرم

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر محلية، بإصابة 5 شبان بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طولكرم، وتم نقلهم إلى مستشفى ثابت الحكومي.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع فلسطين أون لاين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة طولكرم شمال غربي الضفة المحتلة، وسط اشتباكات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم.

وشرعت قناصة الاحتلال في اعتلاء أسطح المباني السكنية، وتفتيش عدد من المنازل واستجواب قاطنيها، ما تسبب في ترويع النساء والأطفال.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، وفرضت طوقًا أمنيًا على جميع مداخل المدينة.

وتزامن اقتحام طولكرم، مع اعتقال قوات الاحتلال الشاب محمد الفايد أثناء مروره عبر أحد الحواجز العسكرية.

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اشتباكات عنيفة وإصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال طولكرم