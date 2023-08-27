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إجتماع إيراني عراقي مشترك بهدف تسهيل الظروف لزوار الأربعين

إجتماع إيراني عراقي مشترك بهدف تسهيل الظروف لزوار الأربعين
الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

عقد اجتماع مشترك، اليوم الأحد، بين مسؤولين في محافظتي خوزستان (جنوب غرب إيران) والبصرة العراقية، في معبر شلمجة الحدودي بهدف تقديم المزيد من الدعم وتسهيل الظروف لزوار الأربعينية.

العالم - إيران

وفي تصريح له خلال الاجتماع، قال القنصل العام الإيراني في البصرة "علي عابدي": إن حركة زوار الأربعين من معبر شلمجة الحدودي إلى النجف الأشرف وكربلاء المقدسة قائمة بانسيابية ومن دون أي مشاكل.

ونوه عابدي بأن زيادة عدد بوابات التدقيق في جوازات السفر داخل معبر شلمجة الحدودي، أسهمت في اختصار الوقت للزوار وتسهيل عبورهم مقارنة بالعام الماضي.

إلى ذلك أكد نائب محافظ البصرة "حسن نجار"، على أن الشعب العراقي يتوق لاستضافة الزوار الإيرانيين وتوفير أفضل الظروف لهم.

وأضاف النجار في تصريح خلال الاجتماع المشترك بين مسؤولي خوزستان والبصرة اليوم، أنه مع الترتيبات الجيدة التي اتخذت في الجانب العراقي مع معبر شلمجة الحدودي، فإنه لا توجد أي مشكلة تعيق حركة الزوار في البصرة.

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