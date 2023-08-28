بعد ارتفاع نسبة ارتداء الحجاب.. وزير التعليم الفرنسي يحظر العباءة لاسباب تافهة

وقال أتال: "لم يعد ممكنا ارتداء العبائة في المدارس، سأسعى اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية لمساعدتهم في تطبيق الحظر الجديد. أن العلمانية هي حرية تحرير الذات من خلال المدرسة. هذا اللباس ينتهك القوانين العلمانية الصارمة في مجال التعليم في البلاد، يجب وضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لمديري المدارس".

وتبنى اليمين واليمين المتطرف هذا الحظر إذ قال رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي طالبنا مرارا بحظر العباءات في مدارسنا، ورحب بقرار وزير التربية.

مسألة ارتداء العباءة التي لا يعتبرها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مظهرا دينيا، سبق أن أدرجت في تعميم لوزارة التربية الوطنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء في التعميم أن العبائات تعتبر على غرار غطاءات الشعر والتنانير الطويلة التي يجري ارتداؤها بشكل متزايد في المدارس، وثمة توترات داخل المدارس حول هذه القضية، بين المعلمين وأولياء الأمور.

ومنذ توليه حقيبة التربية الوطنية والشباب في نهاية تموز/يوليو، يعتبر أتال أن ارتياد المدرسة بالعباية مظهرا دينيا يرمي إلى اختبار مدى مقاومة الجمهورية على صعيد ما يجب أن تشكله المدرسة من صرح علماني.

وتفيد التقارير الرسمية أن ارتداء الحجاب ازدادت بأكثر من 150 بالمئة في العام الدراسي الماضي، وكانت فرنسا التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا قد حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.