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اختطاف اثنين من موظفي "أطباء بلا حدود" شمال شرق اليمن

اختطاف اثنين من موظفي
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر محلية يمنية بقيام مجهولين باختطاف إثنين من موظفين اجانب يعملون لدى أطباء بلا حدود في المناطق المحتلة شمال شرق اليمن

العالم - اليمن

وأضافت المصادر انه تم الاختطاف في طريق العبر - مأرب الرابط بين سيئون ومأرب اليمنية

وبحسب المصادر ان المجموعة المسلحة المجهولة هاجمت قافلة الموظفين الأجانب في طريقهم من مدينة سيئون إلى مدينة مأرب، واختطفت عددًا منهم دون وجود معلومات حتى الآن عن هويتهم أو مصيرهم.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود فقدان الإتصال بإثنين من موظفيها الاجانب، احدهما ألماني والاخر ميانماري اليوم الاثنين في محافظة مأرب شمالي شرق البلاد

وقد أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها العميق إزاء إختطاف موظفيها الأجانب

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى في المنطقة ومناطق سيطرة العدوان السعودي الإماراتي حيث يتعرض الأجانب العاملين فيها باستمرار لخطر الاختطاف من قبل مجموعات مسلحة وممنهجة لأغراض سياسية ومادية "يرجح وقوف تحالف العدوان ورائها بذريعة إستخدام أدواته لنشر الفوضى ومبررا لشرعنة تواجده وتنفيذ مخطط مشروع الاطماع والغزو الأمريكي" بحسب خبراء يمنيين.

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