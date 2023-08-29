البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لكييف لا تتضمن ذخائر عنقودية

العالم-الامريكيتان

وقالت سينغ: "هل تم تضمين الذخائر العنقودية في الإرسال الحزمة الـ45؟ لا، لم يتم تضمينها".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، أن واشنطن أرسلت أكثر من 3 ملايين صاروخ وقذيفة هاون وقذيفة مدفعية إلى أوكرانيا خلال عام ونصف العام منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.