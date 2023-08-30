دولة عربية تزود الجيش اللبناني بالوقود لـ 6 أشهر

العالم- قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن صندوق قطر للتنمية قد أعلن عن اتفاق جديد لتزويد الجيش اللبناني بالوقود، لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، قد أعلنت في الثاني عشر من شهر أغسطس/آب من العام الماضي، استلام الدفعة الأولى من هبة مالية، بقيمة 60 مليون دولار، قدمها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كمساهمة لدعم رواتب عناصر الجيش.

وقال الجيش اللبناني، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه "تسلم الدفعة الأولى من الهبة المالية القطرية وبدأ بتوزيعها بالتساوي على جميع العسكريين".