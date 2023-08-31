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مقتل مستوطن وإصابات في عملية دهس غرب رام الله

مقتل مستوطن وإصابات في عملية دهس غرب رام الله
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل مستوطن صهيوني وأصيب 5 آخرون، صباح اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

العالم- الإحتلال

وقالت صحيفة يديعوت العبرية، نقلاً عن مصادر طبية صهيونية، إن مستوطنا قتل وأصيب 5 مستوطنين أخرين بجروح، بعضها خطيرة، في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا غرب رام الله.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقوع عملية دهس عند حاجز “مكابيم” قرب رام الله، كاشفاً عن إطلاق النار على منفذ العملية.

وقالت القناة 14 العبرية، إن "فلسطينيا يستقل شاحنة كبيرة، دهس المستوطنين على حاجز مكابيم قرب رام الله"حسب قولها.

من جهتها قالت صحيفة معاريف، إن عملية الدهس هي رابع هجوم في أقل من 24 ساعة، في مناطق مختلفة، ما يشير إلى عمق التصعيد الأمني وتدهور الأوضاع.

وأمس الأربعاء، وقعت عملية دهس ظهرا من سيارة مسرعة على مفرق 200، عند المخرج الجنوبي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي مساء ذات اليوم أصيب مستوطن صهيوني، في عملية طعن بمدينة القدس، فيما ارتقي المنفذ شهيداً، وأصيب أيضاً ضابط صهيوني و3 جنود صهاينة في كمين بالعبوات، وقعوا فيه خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية في نابلس؛ لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

وكشف مراسل القناة 14 العبرية، هيلل بيتون روزين، أن 8 جنود ومستوطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال عمليات وقعت في الساعات الـ24 الأخيرة.

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