فرنسا تعلن استعدادها للرد على التصعيد في النيجر

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جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها متحدث هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير جوديليير , قائلا إن القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي توتر متجدد من شأنه أن يقوّض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر.

وأضاف أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية حقوق هذه الجهات, حسبما افاد موقع الاناضول.

وقد ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.

وقال المجلس في بيان, إن إيتي لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه عضوا في الطاقم الدبلوماسي للسفارة الفرنسية.

وأضاف أنه تم أيضا إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير، وأنه أصدر أوامر للشرطة بطرد إيتي من البلاد.