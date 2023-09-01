الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فرنسا تعلن استعدادها للرد على التصعيد في النيجر

فرنسا تعلن استعدادها للرد على التصعيد في النيجر
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت فرنسا استعدادها للرد على أي تصعيد قد يقوّض نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر.

العالم-اوروبا

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها متحدث هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير جوديليير , قائلا إن القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي توتر متجدد من شأنه أن يقوّض النفوذ العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر.

وأضاف أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية حقوق هذه الجهات, حسبما افاد موقع الاناضول.

وقد ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيتي، وأمر الشرطة بطرده من البلاد.

وقال المجلس في بيان, إن إيتي لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانة المرتبطة بمنصبه عضوا في الطاقم الدبلوماسي للسفارة الفرنسية.

وأضاف أنه تم أيضا إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلة السفير، وأنه أصدر أوامر للشرطة بطرد إيتي من البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الاتحاد الاوروبي يواجه تهما من منظمات انسانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اشتباكات دير الزور الدموية تندر بتغيير الخريطة العسكرية شمال شرق سورية

فرنسا تعلن استعدادها للرد على التصعيد في النيجر

المعارضة في الغابون تطالب بالاعتراف بفوز اوسا

قيادي في الجبهة الديمقراطية حكومة الاحتلال المتطرفة تفشل في تنفيذ خططها امام المقاومة

أمير عبداللهيان: إيران تدعم جهود لبنان لإنتخاب رئيس الجمهورية

بالفيديو.. المؤتمر الدولي الـ24 لإنتاج الخلايا الجذعية بإستضافة طهران