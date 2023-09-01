الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بغداد وسيئول واتفاق اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من الفيزا

بغداد وسيئول واتفاق اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من الفيزا
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، امس الخميس، توقيع العراق وكوريا الجنوبية اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من شرط الحصول على الفيزا.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال الصحاف في بيان، إن "العراق وكوريا الجنوبية عقدا الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، حيث ترأس الاجتماع وكيل الوزارة للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين بحر العلوم، ومن الجانب الكوريّ النائب الأول لوزير الخارجيَّة جانغ هو-جن".

واضاف ان "الجانبين بحثا خلال المشاورات بشأن جملة من المواضيع السياسيَّة الإقليميَّة والدوليَّة مع التركيز على الجانب الاقتصاديّ وخصوصاً قطاع النفط والغاز والبنى التحتية وآليات التبادل المعرفي والتكنولوجي، فضلاً عن التباحث في إمكانيَّة التعاون في مجال الصناعات الدفاعيَّة والزراعة الذكيَّة وبناء القدرات".

وأشار الى "الاتفاق على أهمّيَّة تعميق الشراكات الاقتصاديَّة بين البلدين عبر متابعة المواضيع المطروحة في جدول الأعمال مع الجهات القطاعيَّة ذات الصلة"، موضحا ان " المشاورات تخللت التوقيع على إتفاقيَّة اعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية من شرط الحصول على سمات الدخول بين البلدين".

وتطرق الوكيل محمد حسين بحر العلوم إلى "أهمّيَّة الاستمرار في تبادل الزيارات الرسميَّة رفيعة المُستوى كونها تسهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين جمهوريَّة العراق وجمهوريَّة كوريا الجنوبية"، موجها دعوة إلى "نظيره الكوري لزيارة بغداد في أقرب فرصة".

روابط ذات صلة

عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تفرضها واشنطن

شاهد.. كوريا الشمالية تتدرب علی 'ضربة نووية تكتيكية'

كوريا الشمالية تجري مناورات تحاكي ضرب جارتها الجنوبية بأسلحة نووية تكتيكية

ذعر في كوريا الجنوبية بعد اطلاق الشمالية 'صاروخا باليستيا'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاتلو العشائر يسيطرون على أهم حواجز ميليشيا قسد بدير الزور

أبرزها حظر العباءة والقمصان الطويلة.. فرنسا تستقبل العام الدراسي بقرارات مثيرة للجدل

في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'.. اليوم أسرى يهددون بالإضراب احتجاجا على قرار تقليص زيارات العوائل

بالفيديو.. شاهد.. جامع الزيتونة في تونس مركز علمي ومنارة حضارية

هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بالمواقف الرافضة للتطبيع

غدا.. بدء تنفيذ مشروع الربط السككي 'شلمجة - البصرة'