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غدا.. بدء تنفيذ مشروع الربط السككي 'شلمجة - البصرة'

غدا.. بدء تنفيذ مشروع الربط السككي 'شلمجة - البصرة'
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير شركة السكك الحديدية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن العراق سيبدأ غداً السبت تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة" (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والعراق.

العالم- ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مدير شركة السكك الحديدية، أعلن اليوم الجمعة، أن العراق سيبدأ غداً السبت تنفيذ مشروع الربط السككي شلمجة-البصرة بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والعراق.

وأضاف، تتمثل الجهود في تنفيذ المشروع حيث تم بناء حوالي 1.4 كيلومتر من هذا الطريق بعد 1600 عملية إزالة ألغام، ووصلنا إلى الحدود.

وتابع، تولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في نطاق الخطة وأنجزت هذه المهمة؛ كما أن إزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً القادمة هي مسؤولية العراق.

من جهته أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنه سيتم غدا وضع الحجر الأساس للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة-البصرة".

وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن وضع حجر الأساس يأتي بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.

من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بأنه سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، وهو من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.

وأضاف المسؤول العراقي، أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.

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غدا.. بدء تنفيذ مشروع الربط السككي 'شلمجة - البصرة'