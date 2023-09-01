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أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة 'ايكو' فرصة لتعزيز التقارب

أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة 'ايكو' فرصة لتعزيز التقارب
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) المقبلة، المقررة ان تعقد في اوزبكستان، ستكون فرصة مهمة لتعزيز التقارب وإرساء أساس توسيع أقصى قدر من المشاركة لصالح المنطقة.

العالم- ايران

وكتب أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) لمناسبة اليوم الوطني لاوزبكستان: نهنئ الشعب الأوزبكستاني والحكومة ووزير الخارجية بذكرى استقلال هذا البلد.

وقال: من المؤمل أن نشهد، في ظل إرادة وجهود البلدين، قفزة في تطور العلاقات.

وأضاف وزير الخارجية: إن قمة منظمة التعاون الاقتصادي المقبلة ستكون فرصة مهمة لتعزيز التقارب وإيجاد الارضية لتوسيع أقصى قدر من المشاركة لصالح المنطقة.

كما كتب أمير عبد اللهيان في تغريدة أخرى على موقع "إیکس": اهنئ الشعب الماليزي والحكومة ووزير الخارجية بذكرى اليوم الوطني.

وأكد: أن إيران لا تضع أي حدود على تطور العلاقات مع ماليزيا وسنشهد قريباً قفزة في العلاقات على مختلف المستويات مع صياغة خطة للتعاون الاستراتيجي طويلة الامد بين البلدين.

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أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة 'ايكو' فرصة لتعزيز التقارب

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