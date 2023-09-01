أميرعبد اللهيان: القمة المقبلة لمنظمة 'ايكو' فرصة لتعزيز التقارب

العالم- ايران

وكتب أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إیکس" (تویتر ) لمناسبة اليوم الوطني لاوزبكستان: نهنئ الشعب الأوزبكستاني والحكومة ووزير الخارجية بذكرى استقلال هذا البلد.

وقال: من المؤمل أن نشهد، في ظل إرادة وجهود البلدين، قفزة في تطور العلاقات.

وأضاف وزير الخارجية: إن قمة منظمة التعاون الاقتصادي المقبلة ستكون فرصة مهمة لتعزيز التقارب وإيجاد الارضية لتوسيع أقصى قدر من المشاركة لصالح المنطقة.

كما كتب أمير عبد اللهيان في تغريدة أخرى على موقع "إیکس": اهنئ الشعب الماليزي والحكومة ووزير الخارجية بذكرى اليوم الوطني.

وأكد: أن إيران لا تضع أي حدود على تطور العلاقات مع ماليزيا وسنشهد قريباً قفزة في العلاقات على مختلف المستويات مع صياغة خطة للتعاون الاستراتيجي طويلة الامد بين البلدين.