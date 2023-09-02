روسيا: إحباط هجوم أوكراني بزوارق مسيرة على جسر القرم

العالم - روسيا

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، أنّ "نظام كييف حاول من جديد تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم بزورق مسير بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر، نحو الساعة 02:10 بتوقيت موسكو".

وأضاف البيان أنّه "تمّ تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وقبل ذلك في 1 أيلول/سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

يُذكر أنّ القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم ما لا يقل عن مرتين هذه السنة، حيث أُسقط صاروخين أطلقا من منظومة "أس 200" في 12 آب/أغسطس من دون إصابتهما للهدف.

كذلك، جرى استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 تموز/يوليو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.

يشار إلى أنّ جسر القرم هو أطول جسر في روسيا، ويبلغ طوله 19 كيلومتراً. وقد تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في أيار/مايو 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبره في كانون الأول/ديسمبر 2019.