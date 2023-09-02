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بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر..ضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة

بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر..ضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة السورية بضخ المياه القادمة من محطة علوك إلى المشتركين في عدد من أحياء المدينة، بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.

العالم - سوريا

وبين مدير مؤسسة المياه المكلف المهندس محمد العثمان في تصريح لـسانا أن المؤسسة باشرت بضخ المياه إلى النشوة الغربية والشريعة والفيلات والسكن الشبابي، في ظل استقرار واقع إنتاج المياه في مشروع علوك وإيصال التيار الكهربائي له، مشيراً إلى أنه سيتم الضخ للمشتركين في مركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة به تباعا وفق برنامج التقنين المعمول به.

وأشار المهندس العثمان إلى أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة استطاعت خلال الأيام الماضية إجراء الصيانات الفنية اللازمة في المشروع، وإصلاح عدد من غواطس الآبار والمضخات الأفقية والتجهيزات الكهربائية، لافتاً إلى أنه يعمل في المشروع حاليا 22 بئراً و 4 مضخات أفقية.

يشار إلى أن مشروع مياه علوك الموجود في ريف مدينة رأس العين المسيطر عليها من قبل القوات التركية توقف عن العمل منذ ما يقارب أربعة أشهر ونصف الشهر، بعد منع القوات التركية ورشات التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة المياه من دخول المشروع.

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بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر..ضخ المياه إلى أحياء مدينة الحسكة

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