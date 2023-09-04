أردوغان يدعو كييف إلى اتخاذ موقف أكثر ليونةً تجاه إحياء اتفاق الحبوب

العالم - خاص بالعالم

أردوغان وصل الى سوتشي في مسعى لإحياء مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب أو ما بات يعرف باتفاق الحبوب، والذي كان بندا اساسيا في قمته مع بوتين.



الرئيس الروسي أعرب عن استعداد بلاده لمراجعة موقفها المتعلق بالاتفاق، والعودة عن قرار تعليق الالتزام بالاتفاق، في حال تمت الاستجابة لشروط موسكو ونفذت من قبل الاطراف الاخرى، اضافة الى رفع العقوبات المفروضة على روسيا في هذا السياق



وقال بوتين:"نحن على استعداد لمراجعة موقفنا واحتمال احياء اتفاق الحبوب، سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية".



اردوغان من جهته شدد عل أهمية اتفاق الحبوب كونها الوحيد القادر على انهاء أزمة الغذاء التي يمكن أن تزيد حدة نتيجة الحرب في اوكرانيا. اردوغان دعا كييف إلى اتخاذ مواقف اكثر ليونة تجاه هذه القضية كون البدائل الاخرى لن تقدم الحلول الناجعة التي يوفرها اتفاق الحبوب



وأكد اردوغان:"لقد جهزنا مقترحات جديدة بالتشاور مع الامم المتحدة واعتقد بأنه من الممكن الوصول الى نتائج من خلال هذه العملية الجديدة. نعتقد انه خصوصا بالنسبة لأوكرانيا عليها اتخاذ مواقف أكثر ليونة من اجل اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا في هذا الموضوع".



البناء على كلام الرئيس الروسي في هذه المسالة يضع الامور في سياق ردة الفعل الغربية، خاصة وان بوتين اتهم الدول الغربية بالخداع من خلال عدم تنفيذها التزاماتها التي تعهدت بها واستخدام الممرات الآمنة المرتبطة بالاتفاق من أجل أغراض عسكرية.

ما يجعل الكرة في ملعب أوكرانيا ومن خلفها الدول الغربية لاتخاذ خطوات تطمئن موسكو وتفتح الباب امام حل أزمة الغذاء الناتجة عن تعليق اتفاق الحبوب.

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