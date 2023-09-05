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العميد قاآني يزور موكب نداء الاقصى في طريق كربلاء

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

زار قائد فيلق القدس الحاج اسماعيل قآاني موكب نداء الاقصى في طريق كربلاء المقدسة والتقى بوفد العلماء المشاركين في الموكب.

العالم - العراق

وقد بعث الموكب صورا بشكل حصري الى قناة العالم الاخبارية.

نشاهد معا:

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