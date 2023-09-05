الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

دقلو يتهم البرهان ببدء الحرب ويؤكد السيطرة على مدن العاصمة الثلاثة

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعد القاهرة وجوبا من المرتقب أن يصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة الأربعاء في ثالث زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب في السودان، منتصف إبريل نيسان الماضي.

العالم - خاص بالعالم

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إنّ البرهان يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته معتبرا أنّ العلاقات القطرية السودانية اتسمت دائماً بالتواصل المستمر ونافيا علمه عن أي طلب وساطة وجه أو سيوجه إلى قطر.

وتزامنا مع عودة البرهان من جوبا وجه اليه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ'حميدتي انتقادات لاذعة متهما إياه بالسعي لإعادة النظام السابق ومتوعدا بملاحقته أينما كان ومؤكدا عدم رغبته في السلطة وحرصه على جلب الديمقراطية للسودانيين و كشف دقلو عن جانب من محادثاته مع البرهان قبل اندلاع النزاع المسلح معتبرا أن الأخير هو من بادر بالحرب.

وحرص دقلو على تفنيد تصريحات سابقة للبرهان قال فيها إن عدد قوات الدعم السريع مؤكدا على استمراره في القتال وأن قواته تسيطر على مدن العاصمة الثلاثة.

وفيما تتواصل الاشتباكات والمعارك بين الطرفين جنوب وشرقي العاصمة الخرطوم وفي أم درمان القديمة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب سبعة مليون ومئة ألف شخص نزحوا داخليا في السودان مشيرة الى أن أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع.

وقالت المنظمة إن العديد من النازحين يعيشون في مخيّمات مؤقتة بدون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء محذرة من أن الملايين منهم مهددون بالمجاعة.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توقعت نزوح نحو مليون وثمانمئة شخص من السودان بحلول نهاية العام مناشدة بتوفير مليار دولار لمساعدتهم هذا فيما تحدثت تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات جراء تواصل النزاع في السودان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الحرية والتغيير تثمن جهود 'قطر' لإنهاء الحرب في السودان

هل تنجح وساطة سلفاكير في حل الازمة بالسودان؟

الأمم المتحدة تطلق تحذيراً بشأن الفارين من السودان وتطالب بجمع مليار دولار

البرهان يرحب بدعم خارجي لإعادة إعمار السودان دون إملاءات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شويغو: قوات كييف خسرت أكثر من 66 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد 

بالفيديو.. دقلو يتهم البرهان ببدء الحرب ويؤكد السيطرة على مدن العاصمة الثلاثة

بالفيديو.. مراسل العالم: أكثر من 25 مليون زائر لكربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين(ع)

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. زيارة الأربعين.. تأكيد على أهم قضايا العالم الإسلامي

'كتيبة الفجر' تعلن مسؤوليتها عن عملية الأغوار وتتوعد الاحتلال بالمزيد

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 05-09-2023