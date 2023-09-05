دقلو يتهم البرهان ببدء الحرب ويؤكد السيطرة على مدن العاصمة الثلاثة

العالم - خاص بالعالم

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال إنّ البرهان يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته معتبرا أنّ العلاقات القطرية السودانية اتسمت دائماً بالتواصل المستمر ونافيا علمه عن أي طلب وساطة وجه أو سيوجه إلى قطر.

وتزامنا مع عودة البرهان من جوبا وجه اليه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ'حميدتي انتقادات لاذعة متهما إياه بالسعي لإعادة النظام السابق ومتوعدا بملاحقته أينما كان ومؤكدا عدم رغبته في السلطة وحرصه على جلب الديمقراطية للسودانيين و كشف دقلو عن جانب من محادثاته مع البرهان قبل اندلاع النزاع المسلح معتبرا أن الأخير هو من بادر بالحرب.



وحرص دقلو على تفنيد تصريحات سابقة للبرهان قال فيها إن عدد قوات الدعم السريع مؤكدا على استمراره في القتال وأن قواته تسيطر على مدن العاصمة الثلاثة.

وفيما تتواصل الاشتباكات والمعارك بين الطرفين جنوب وشرقي العاصمة الخرطوم وفي أم درمان القديمة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب سبعة مليون ومئة ألف شخص نزحوا داخليا في السودان مشيرة الى أن أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الصراع.

وقالت المنظمة إن العديد من النازحين يعيشون في مخيّمات مؤقتة بدون بنى تحتية أو إمكان الحصول على مأوى أو ماء أو غذاء محذرة من أن الملايين منهم مهددون بالمجاعة.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة توقعت نزوح نحو مليون وثمانمئة شخص من السودان بحلول نهاية العام مناشدة بتوفير مليار دولار لمساعدتهم هذا فيما تحدثت تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات جراء تواصل النزاع في السودان.

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