ناشئات إيران يتوجن ببطولة آسيا للتايكواندو

العالم - إيران

واختتمت بطولة آسيا الثانية عشرة للتايكواندو للناشئين والناشئات مساء الإثنين بعد ثلاثة أيام من المنافسات التي شارك فيها 285 لاعبا ولاعبة تايكواندو من 26 دولة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحصد المنتخب الإيراني للفتيات المكون من 10 لاعبات 9 ميداليات (6 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة) وحلت تايلاند في مركز الوصافة و وقفت كوريا الجنوبية على المنصة الثالثة.

وحصدت الذهبية للفتيات كل من ساغر مرادي، وآيناز نصيري، وسوكند شيري، وفرشته فتحي، وغزل هوشمند، ونيوشا شادلو، وفازت بالميدالية الفضية كل من مطهرة فتحي وروجان كودرزي ونالت البرونزية برنيان نوري.

كما فازت فاطمة صفربور بلقب أفضل مدربة في القارة الآسيوية وتم اختيار آيناز نصيري كأفضل لاعبة من الناحية الفنية في آسيا.

وفي فئة الفتيان حصل المنتخب الإيراني على المركز الثالث بميداليتين ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، وتوجت كوريا الجنوبية بالبطولة وجاءت أوزبكستان في المركز الثاني.

وحصل كل من أمير محمد رحماني راد ومحمد متين حسيني على الميدالية الذهبية، ونال كل من صدرا مقدمي ومهدي رزميان الميدالية الفضية، وحصل كل من رادين زينالي وسينا رضا علي زاده على الميدالية البرونزية للمنتخب الوطني الإيراني للفتيان.