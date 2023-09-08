إجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية

العالم - خاص بالعالم

أبرز تلك التطورات كان إعلان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ولأول مرة منذ عقود عن التحسن الحاصل في العلاقات العربية بإيران مؤخراً وثناءه على هذا التحسن ودعمه له.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط:""نحن نرصد جميعاً تطور العلاقات بين إيران والسعودية وبين إيران والدول العربية، وفي الوقت نفسه هناك تحسن في العلاقات بين تركيا والدول العربية"، ولفت إلى أن "لجنتي تركيا وإيران قررتا عدم إصدار بيانات خاصة بهما.

القضية الفلسطينة لم تكن بمنأى عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بل حظيت بجل اهتمام من قبل الحاضرين والذين أكدوا على ضرورة إحياء عملية التسوية بهدف إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس وتجسيد استقلال دولة فلسطين وهو ما لقي ردة فعل إيجابية في الأوساط السياسة المصرية.

وقال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ان"اسرائيل" تنتهك القدس ونحن نندد ونبقى دائما في رد الفعل اليوم هو اساسي كيف نطور خطاب واليات للتحرك استباقيا".

وتستوجب التحديات العربية التي تفرضها نفسها وبقوة على العديد من الدول الأعضاء بالجامعة العربية عملاً دؤوباً مشتركاً من أجل العمل على مجابهة هذه التحديات التي أضحت تهدد وجود بعض الدول وتخلق توترات في دول أخرى داخل المنطقة.

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