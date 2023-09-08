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حماس تحذر الاحتلال من عواقب ما فعله فجر اليوم

حماس تحذر الاحتلال من عواقب ما فعله فجر اليوم
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، أن اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، وتحطيم محتويات بداخله ومصادرة أخرى، جريمة جديدة ضمن الحرب الدينية المحمومة على القدس والأقصى. 

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي: إن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مخططات الاحتلال والمستوطنين بالأقصى، وسيكون سدًّا منيعًا لحمايته والدفاع عنه.

وشدد حمادة على أن الاحتلال سيبوء بالفشل وستنتصر إرادة شعبنا بوصفه صاحب الحق الوحيد في المسجد.

وحيا المتحدث باسم حماس، المقدسيين الذين نفروا لأداء صلاة الفجر في الأقصى، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحضور والرباط وشد الرحال إلى المسجد، سيما في هذه الأيام التي يهدد فيها المستوطنون بجملة جرائم في الأقصى بالتزامن مع أعيادهم التلمودية.

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