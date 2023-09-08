حماس تحذر الاحتلال من عواقب ما فعله فجر اليوم

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي: إن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مخططات الاحتلال والمستوطنين بالأقصى، وسيكون سدًّا منيعًا لحمايته والدفاع عنه.

وشدد حمادة على أن الاحتلال سيبوء بالفشل وستنتصر إرادة شعبنا بوصفه صاحب الحق الوحيد في المسجد.

وحيا المتحدث باسم حماس، المقدسيين الذين نفروا لأداء صلاة الفجر في الأقصى، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحضور والرباط وشد الرحال إلى المسجد، سيما في هذه الأيام التي يهدد فيها المستوطنون بجملة جرائم في الأقصى بالتزامن مع أعيادهم التلمودية.