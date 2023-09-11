توتر بين أذربيجان وأرمينيا ومخاوف من اندلاع حرب جديدة

العالم - بانوراما

ويتصاعد التوتر في منطقة القوقاز الجنوبية، في وقت تتحدث فيه مصادر متابعة عن مناوشات بين القوات الاذربيجانية والقوات الارمينية على الحدود بين الطرفين.

وحذرت الجمهورية الاسلامية في ايران من تداعيات هذه التحرکات مؤکدة انها تمس خطوطها الحمراء.

وفي لمحة تاريخية سريعة عن عوامل التوتر الحالي، افرزت حرب الاربعة واربعين يوما قبل ثلاثة اعوام بين اذربيجان وارمينيا التي افضت لاستعادة الأولى أراض في اقليم ناغورنو كاراباخ، افرزت تلك الاحداث عاملا جديدا من التوتر القائم، حيث تعهدت سلطات يريفان في اتفاق وقف إطلاق النار في خريف الفين وعشرين بفتح ممرلاتشين لحركة الأرمن، وممر زانجيزور لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى منطقة نخجوان المفتوحة، ولربط جمهورية أذربيجان عبر أراضي أرمينيا إلى نخجوان.

هذا الموضوع، کان محور نقاش أحدث حلقة من برنامج بانوراما الذي يبث كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..