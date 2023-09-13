إصابة اثنين من المستوطنين بعملية إطلاق نار جنوب نابلس

العالم - فلسطین

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنين اثنين جراء إطلاق النار على مركبتهم التي كانا يقودانها في بلدة حوارة.

وذكر الاعلام العبري، أن منفذي العملية تمكنوا من الانسحاب بسرعة، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تلاحق المنفذين وهم بداخل مركبة، بعدما انتشرت في مكان العملية وفرضت طوقًا أمنيًا.

المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، قال، بدوره: إنه "في تمام الساعة 20:17، تلقى مركز طوارئ نجمة داود الحمراء 101 في منطقة اليركون، بلاغًا عن حادث إطلاق نار استهدف مركبة على طريق 60 بالقرب من حوارة".

وأضاف أنه "يتواجد حاليًا فريق نجمة داود الحمراء للطوارئ والمسعفين الطبيين في مكان الحادث لتقديم العلاج الطبي لشخصين، يبلغ عمرهما حوالي 30 عامًا، وكلاهما في حالة وعي كامل. وتتكون إصاباتهم في المقام الأول من جروح الشظايا".