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طائرات الإحتلال تقصف موقعا لحماة الثغور شرق غزة

طائرات الإحتلال تقصف موقعا لحماة الثغور شرق غزة
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني موقعا لحماة الثغور شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعدما أصابت 12فلسطينيا في قمع المتظاهرين في جمعة شهداء الدفاع عن الأسرى شرق القطاع.

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت برج مراقبة لحماة الثغور شرقي الزيتون ما أدى إلى تدميره.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 12 مواطنا، أحدهم الصحفي أشرف أبو عمرة بجراح بين طفيفة ومتوسطة خلال اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتظاهر المئات من الشباب الثائر شرق خانيونس وغزة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية وأحرقوا إطارات السيارات ورددوا الهتافات المناصرة للأسرى والداعية لحماية المسجد الأقصى، في حين استهدفتهم قوات الإحتلال بالأعيرة وقنابل الغاز.

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