السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال لقاء في بيروت ..

حركة حماس وجبهة الشعبية تدعوان لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

حركة حماس وجبهة الشعبية تدعوان لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعت قيادتا حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني والاستيطان ودعم قضية الأسرى، وعبروا عن دعم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، جمعه مع وفد من قيادة الجبهة الشعبية برئاسة نائب أمينها العام جميل مزهر، اليوم السبت، في بيروت.

وضمّ وفد الجبهة إلى جانب مزهر: عضو المكتب السياسي مروان عبد العال، ومسؤول الجبهة في لبنان وهيثم عبده، وعضو اللجنة المركزية أحمد خريس، في حين حضر اللقاء من حركة حماس إلى جانب العاروري، عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

واستعرض الجانبان تطورات القضية الفلسطينية وسط العدوان الصهيوني المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وتصدي شعبنا الفلسطيني بكل شجاعة لهذا العدوان الغاشم.

كما بحث المجتمعون الأوضاع في مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات المؤسفة في المخيم قبل يومين.

وأكّد المجتمعون دعمهم لجميع الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وخصوصًا مبادرة رئيس بارلمان لبنان نبيه بري، مؤكدين ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة من الشوارع، وعودة النازحين إلى المخيم، وإخلاء المدارس من المسلحين كافة، وصولًا إلى تسليم المتورطين في عمليات الاغتيال التي حصلت في المخيم في ٢٩ و٣٠ تموز الماضي.

وشدد المجتمعون، على تحريم الاقتتال الداخلي وعدم اللجوء إلى السلاح في حل النزاعات في المخيمات الفلسطينية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك وإسناد مهام حفظ الأمن إلى القوة الأمنية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في لبنان.

وأكدوا حرصهم على السلم الأهلي في لبنان، وتعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني الشقيق ومع المرجعيات اللبنانية كافة وخصوصًا في منطقة صيدا والجنوب.

روابط ذات صلة

حصار غزة.. إرتفاع في نسبة الفقر والبطالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'مجموعة77والصين' تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي جديد

هكذا ردت الخارجية الايرانية على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بهذه التهمة.. طالبان تعتقل 18 موظفاً بمنظمة إغاثية

بالفيديو.. مصادر إسرائيلية تعتبر أن نتائج التطبيع مع دول عربية غير مشجع

خلال لقاء في بيروت .. حركة حماس وجبهة الشعبية تدعوان لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال

بالفيديو.. تضاؤل الآمال في العثور على أحياء بعد نحو اسبوع على كارثة إعصار ليبيا