زيارة الوفد اليمني للرياض وآفاق الحل

العالم – المشهد اليمني

وأكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه خلال مباحثاته في الرياض.

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية إنه يأمل أن تتوج المفاوضات مع الرياض بتقدم في الملفات الإنسانية مضيفا أن نقاشاتهم في الرياض تأتي في سياق النقاشات السابقة التي جرت مع الوفد السعودي في مسقط وصنعاء.



الى ذلك كشفت مصادر صحفية ودبلوماسية عن ترتيبات سعودية لحفل توقيع إنهاء حالة الحرب في اليمن . بشكل رسمي ستجري مراسمه بحضور دولي وعربي.



هذا بينما قالت مصادر مقربة من الرياض إن السعودية متمسكة بمبادرتها التي أعلنت عنها في وقت سابق و بموجبها ستقوم بدفع مرتبات الموظفين لستة أشهر، والعمل على إعادة تأهيل حقول وخطوط تصدير النفط والغاز، والإسهام في عملية الإعمار، والتحول إلى دور الوسيط بين الأطراف اليمنية.



هذا وكان الوفد الوطني المفاوض غادر برفقة الوسيط العماني العاصمة صنعاء، مساء الخميس، إلى الرياض على متن طائرة عمانية خاصة لاستكمال جولات التفاوض.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق بآفاق الحل في اليمن؟ وما هي دلالات هذه الزيارة؟ وماذا عن نتائجها؟ اخر التطورات بشان المفاوضات او المحادثات التي تجري في الرياض؟ماهي دلالت زيارة الوفد الوطني الى الرياض؟ ومالذي رشح حتى الان عن المفاوضات مع الجانب السعودي هل توجد هناك اي موشرات؟ وماهي اهم الملفات التي يجريها الوفد اليمني مع السلطات السعودية، وهل هناك امكانية حلها بشكل نهائي وصولا لوقف دائم لاطلاق النار في اليمن؟

كما يبحث البرنامج في وجود ملفات تم التوافق عليها؟ وماذا عن التسريبات عن استعداد السعودية الى اقامة احتفال وتوقيع على اتفاقية انهاء الحرب؟ وكيف يقرأ الدور السعودي هنا، هل هو دور الضامن..ام مطلوب من الرياض ان تقدم ضمانات معينة لصنعاء لتفادي وقوع حرب جديدة؟ وهل موضوع التعويضات مطروح على بساط المفاوضات خاصة وان اليمن خسر الكثير خلال سنوات العدوان الماضية؟ وبالنسبة للوضع السياسي لمستقبل اليمن..ماهي الحلول المطروحة خاصة مع وجود طراف سياسية اخرى في عدن ترفض الوضع الحالي؟

وأكدد. محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن:"ان خروج القوات الاجنبية هو شرط اساسي ولا يمكن ان تقبل القيادة في صنعاء بقاء اي عسكري سواء كان سعوديا او اماراتيا ام سودانيا ام غيرهم من المرتزقة الذين قامت السعودية في الثماني سنوات الاخيرة بتجميعهم من دول متعددة ويجب ان يخرج كل مقاتل اجنبي من هذه الارض الطاهرة التي تنبذهم ولا تقبلهم".

ضيوف البرنامج:

- د. محمد طاهر أنعم مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن

- علي الدرواني الاعلامي اليمني من بيروت



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