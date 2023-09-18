الإحتلال يطلق النار صوب شاب قرب القدس المحتلة

العالم- فلسطين

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال أعلنت المنطقة أمنية مغلقة واغلقت الحاجز بشكل كامل أمام المواطنين .

في سياق آخر أطلق مقاومون النار على حاجز "بيت فوريك" العسكري شرق نابلس، وتمكنوا من الانسحاب بسلام من المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال مساء أمس الأحد قنابل إضاءة في أجواء قرى شرق نابلس، كما اقتحمت منطقة القنيطرة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين، وليس بعيدا عن بيت فوريك، تصدى أهالي بلدة قصرة جنوب شرق نابلس لهجوم شنه المستوطنون على البلدة أجبروهم على الفرار.

واندلعت مواجهات في قصرة بعد تدخل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وتأمين انسحابهم من البلدة، بالتزامن مع مواجهات أخرى شهدتها بلدة قريوت جنوب نابلس.