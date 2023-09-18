مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

العالم- فلسطين

وكان مئات المستوطنين والمتطرفين، بينهم عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف يهودا غلي- اقتحموا أمس الأحد باحات المسجد الأقصى وذلك في ثاني أيام عيد رأس السنة العبرية.

وانتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة في المكان وشرعت في إخراج المصلين من داخل المسجد وباحاته وإبعادهم إلى خارج الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت بالدفع والضرب على المرابطين والمرابطات في منطقة باب السلسلة، كما اعتقلت أحد الشبان وفرضت قيودا لمنع دخول المصلين الفلسطينيين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 230 مستوطنا ومتطرفا يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، كما فرض الاحتلال قيودا لمنع الشبان من دخول المسجد، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت 15 شخصا من داخل الأقصى بالتزامن مع بدء اقتحامات المستوطنين.