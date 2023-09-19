الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إطلاق خط شحن بحري مباشر بين مينائي " تشابهار" و"نافاشيفا" الهندي

إطلاق خط شحن بحري مباشر بين مينائي
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

تعتزم شركة خطوط الملاحة البحرية الايرانية اطلاق خط شحن بحري مباشر بين مينائي " تشابهار"الايراني المطل على بحرعمان ونافاشيفا الهندي في اكتوبر/تشرين الاول المقبل.

العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع ضم المدير التنفيذي لمنظمة منطقة تشابهار التجارية الحرة " امير مقدم" مع المدير التنفيذي لشركة خطوط الملاحة البحرية الايرانية " محمد رضا مدرس خياباني" لمناقشة تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بخصوص اطلاق الخط المذكور.

وقرر الجانبان اطلاق خط الشحن البحري المنتظم بواقع كل 10 ايام رحلة واحدة بين تشابهار ونافا شيفا وذلك في اطار تدشين ممر الترانزيت الدولي الشمال – الجنوب.

كما اتفق الطرفان على اطلاق خط بحري لنقل المسافرين بين مينائي تشابهار ومسقط العماني بعد شهرين.

روابط ذات صلة

طهران تأمل بتوقيع العقد النهائي لمشروع ميناء تشابهار مع الهند قريبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استمرار بن غفير في ابتزاز حكومة نتنياهو ضد الفلسطينيين

 الأمم المتحدة: 96 قتيلاً و106 جرحى باشتباكات ريف دير الزور 

"يونامي" بشأن حادثة مطار عربت: الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية يجب أن تتوقف

تفنيد مزاعم استعداد إيران للتفاوض مع امريكا على هامش اجتماعات الامم المتحدة

إطلاق خط شحن بحري مباشر بين مينائي " تشابهار" و"نافاشيفا" الهندي

هشام قاسم: محاولات الاحتلال عزل فلسطينيي الخارج عن قضاياهم الوطنية فاشلة