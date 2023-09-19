العالم - ايران

جاء ذلك في اجتماع ضم المدير التنفيذي لمنظمة منطقة تشابهار التجارية الحرة " امير مقدم" مع المدير التنفيذي لشركة خطوط الملاحة البحرية الايرانية " محمد رضا مدرس خياباني" لمناقشة تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين بخصوص اطلاق الخط المذكور.

وقرر الجانبان اطلاق خط الشحن البحري المنتظم بواقع كل 10 ايام رحلة واحدة بين تشابهار ونافا شيفا وذلك في اطار تدشين ممر الترانزيت الدولي الشمال – الجنوب.

كما اتفق الطرفان على اطلاق خط بحري لنقل المسافرين بين مينائي تشابهار ومسقط العماني بعد شهرين.