شاهد.. سمكة هامور العملاقة مهددة بالانقراض لسهولة اصطيادها

لكن هذا النوع كان على وشك الانقراض في ثمانينات القرن العشرين بفعل الصيد الجائر.. وحذرت دراسة نشرت مؤخرا من الوضع الذي وصلت إليه هذه الأسماك لجهة انخفاض اعدادها من جديد.

وقال الدكتور جيمس لوكاسيو من مختبر 'موتي مارين لابوراتوري' البحري: "أوساط قطاع الغوص أفادت بأنها تشهد عدداً أقل من هذه الأسماك في السنوات الأخيرة. الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يدرج الهامور العملاق راهناً في فئة الأنواع المعرّضة للخطر، إنه نوع مهم للحفاظ على توازن المنظومة البيئية، لا نريد تالياً أن تنخفض أعداده".

ففي إحصاء أجريَ عام ا2013 في عدد من مواقع تكاثر أسماك الهامور العملاقة لاحظ الباحثون وجود عدد أقل بكثير منها في خمسة من المواقع الستة التي شملتها الدراسة.

وحُظِر صيد هذه الأسماك أكثر من ثلاثين عاماً، لكنّ سلطات فلوريدا اعتبرت العام الماضي أن عددها زاد بما فيه الكفاية، فسمحت باصطياد مئتي سمكة هامور عملاقة سنوياً في مياه الولاية.

وفيما ينبه العلماء إلى أن أعدادها تشهد انخفاضاً نظرا لأن نمو السمكة بطييء وتحتاج بعض الوقت للعودة لأعدادها الطبيعية، يستمتع هواة الغوص في فلوريدا بالسباحة مع هذه الاسماك.

وقال الغواص بن غاليمو: "لقد دُهِشنا من كمية أسماك الهامور في المنطقة، لكن من حديثي مع السكان، علمتُ أن أعدادها انخفضت في الواقع مقارنة بالسنوات الأخرى".

وتعتبر هذه السمكة العملاقة التي تعيش في مياه خليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي وقبالة سواحل البرازيل ذات جودة فاخرة لهذا يسعى الصيادون وراءها. وتعتبر فريسة سهلة الاصطياد نسبياً، بسبب طبيعتها لحب الإستطلاع وعدم الخوف.

وتتجه هذه الأسماك للبيض في تجمعات كبيرة، حيث ترجع في كل عام لنفس المكان ما يجعلها عرضة بشكل خاص للصيد الجماعي بينما تضع بيضها.