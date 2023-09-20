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اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابي

اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابي
الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة متهمين بالإرهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في محافظتي بغداد والأنبار.

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات استباقية منفصلة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق السادسة والعاشرة والسابعة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية تم نصب كمائن محكمة في حي المزرعة ومنطقة الفلاحات وسيطرتي الصقور والتحدي، اسفرت عن القاء القبض على (4) متهمين بالارهاب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في الكرخ وقضائي الفلوجة والطارمية والذين كانوا ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت الى ان "الإرهابيين تم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً لينالوا جزائهم العادل".

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اعتقال 4 إرهابيين في بغداد والأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابي