وزير الدفاع الروسي يزور معرض إنجازات قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري

العالم - ايران

وزار وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري والتقى العميد حاجي زاده، وتفقد الطائرات المسيرة والأنظمة الصاروخية والدفاع الجوي.

ووصل وزير الدفاع الروسي، يوم أمس الثلاثاء، إلى طهران بدعوة من رئيس هئية الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

وكان وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، قد التقى يوم أمس عقب وصوله رئيس هئية الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري.

كما التقى شويغو اليوم الأربعاء، وزير دفاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد رضا أشتياني.

حيث أشار العميد أشتياني خلال استقبال وزير الدفاع الروسي إلى تاريخ العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين الممتد لعدة عقود، وقال: إن التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين يحظى دائما بدعم كبار القادة بهدف تعزيز وترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة والنظام الدولي.

وأشار وزير الدفاع إلى التطورات الدولية الجديدة وجهود الدول المستقلة لخلق نظام متعدد الأقطاب وعادل ضد التوجهات الأحادية لبعض الدول، وأضاف، إن نمو وتطور المنظمات الإقليمية مثل شنغهاي وبريكس هو دليل على رغبة دول العالم بوجود نظام متعدد الأقطاب.

وثمن أشتياني تجربة التعاون والمشاركة الناجحة في المجالات الإقليمية بما فيها محاربة الإرهاب في غرب آسيا، واعتبر أن الظروف والتطورات الإقليمية والدولية تتطلب تعاونا قائما على المصالح المتبادلة والمشتركة، وأضاف: بالتأكيد التعاون الثنائي الدفاعي والعسكري الثنائي سيتقدم إطار السلام والأمن الدولي.

وأشار وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أهمية التعاون المتبادل في المجالين الإقليمي والدولي كضامن لمصالح وأمن البلدين، وقال: مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك الأحادية الأمريكية تعتبر من القضايا المهمة والاستراتيجية في اتجاه التعاون المشترك.

واستعرض أشتياني، التطورات في المنطقة، وأعلن معارضته لأي تواجد لقوات من خارج المنطقة، وقال: ان الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذا الصدد، نعتبر صيغة 3+3 المقترحة الحل السلمي للمشاكل والقضايا في منطقة القوقاز.

وأشار وزير الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة وإنتهاء قيود الأسلحة في أكتوبر 2023، واعتبر الإجراء الجديد لثلاث دول أوروبية بشأن عدم إلغاء العقوبات الصاروخية انتهاكا واضحا لالتزامات أوروبا بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.