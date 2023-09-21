قضية عمرو أديب وتركي آل الشيخ + فيديو

العالم – مصر

في هذه الحلقة أعلن آل الشيخ تمديد عقد الإعلامي المصري مع مجموعة "إم بي سي" السعودية بمبلغ خيالي يجعله الإعلامي الأغلى في العالم العربي.

لكن طريقة إعلان آل الشيخ للخبر اعتبرها ناشطون مصريون إهانة لأديب نفسه وللشعب المصري، حيث اعتبر آل الشيخ أن أديب صناعة سعودية، في المقابل هناك من اعتبر أن تعبير آل الشيخ طبيعيا نظرا لأن عمرو أديب يعمل لدى "إم بي سي" منذ فترة طويلة.

ما دار في حلقة عمرو أديب كان موضوع نقاش وجدل في مواقع التواصل.. "محمد عمر" كتب في هذا السياق: اللي بيسمع بقول صناعة عليها العين إذا بتفتخرو أنكو عملتو واحد زي عمرو أديب يا شينكم هاد واحد ما يفتخر فيه.

"إيمي يوسف" بدورها كتبت: بالعكس عن نفسي اعتبرته بيهين مصر في شخص عمرو أديب.

في المقابل "إسلام محمد" أعرب عن قبوله لكلام آل الشيخ: أنا شايف كلامه طبيعي جدا، وقعدة عمرو أديب قدامه طبيعية جدا، ده مستشار ولي العهد مش زميل عمرو أديب مثلا لما إعلامي مصري بيقعد ادام عقيد سابق مش لواء حتى بيقعد بطريقة مهينة أكتر من دي.

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