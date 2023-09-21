إحتفالات يمنية بثورة 21 سبتمبر وترحيب بنتائج محادثات الرياض

العالم - المشهد اليمني

ويعتقد الكثير من اليمنيين أن أهمية الاحتفال بالعيد التاسع لثورة 21 من سبتمبر تكمن في حقيقة أنها جاءت في وقت حاسم في حياة الشعب اليمني، الذي أعلن رغبته في الحرية بعد عقود من الاستبداد والفساد الذي أدى إلى ضياع فرص البناء الوطني وتحقيق الأمن وتطوير الاقتصاد.

كما يعتقد اليمنيون أن هذه الثورة خلصتهم من الوصاية السعودية التي أدارت البلاد لأكثر من 60 عاما.

وبالتزامن مع الاحتفالات عاد الوفد الوطني اليمني المفاوض برفقة الوسيط العماني إلى صنعاء بعد 5 أيام من المفاوضات في السعودية.

وقال رئيس الوفد اليمني محمد عبدالسلام إن المفاوضات تناولت بعض الخيارات والبدائل لتجاوز القضايا الخلافية.

بدورها رحبت الرياض بالنتائج الإيجابية للمفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن.

هذا بينما أعرب مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في خطاب بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمبر عن سروره بما نقله الوفد اليمني عن القيادة السعودية، وقال إنها رسائل إيجابية وإنه يطالب السعودية بوضعها موضع التنفيذ.

نناقش في هذه الحلقة من البرنامج مع ضيوفنا من صنعاء مستشار المجلس السیاسي الأعلى في اليمن محمد مفتاح ومن بيروت الإعلامي اليمني عبدالسلام جحاف هذه الأسئلة:

كيف قرأئتم هذا العرض العسكري المهيب اليوم؟ ماهي الرسائل والدلائل؟

ماهي رسائل العرض العسكري اليوم لدول العدوان؟

ماذا عن واقع ثورة 21 سبتمبر في ذكراها التاسعة؟

هل استطاعت الثورة تحقيق أهم شعاراتها حول موضوع رفض الوصاية؟

كيف تقرأون الواقع اليوم بعد تسع سنوات من الثورة؟

ماذا عن واقع المحادثات التي حصلت في الرياض؟ هل هناك أمل موجود في تقدمها؟

ماهي النقاط التي تم بحثها والتوافق عليها في محادثات الرياض؟

ماذا يعني أن يكون هناك وفد في السعودية في الذكرى التاسعة للثورة؟ ما هي الرسائل والدلائل؟

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